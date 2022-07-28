Финансист дал советы пенсионерам, как правильно откладывать деньги Финансист Кривелевич: пенсионерам стоит отказаться от бездумных покупок ради накоплений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилые женщины на улицах Москвы

Финансист Максим Кривелевич в беседе с «ФедералПресс» порекомендовал пенсионерам не совершать бездумные покупки, чтобы иметь возможность откладывать средства с пенсии или зарплаты. Он также посоветовал пожилым людям обратить внимание на различные льготы от государства и программы субсидирования.

Субсидированные авиабилеты — это огромное подспорье для тех, кто успевает их купить. Есть возврат за отдых в дальневосточных здравницах и пансионатах. Очень часто мы постфактум узнаем, что государство должно нам какие-то льготы, возможности. Это и по оплате ЖКХ, и по авиабилетам, и всему остальному, — уточнил Кривелевич.

Он также отметил, что проблемы с психическим или физическим здоровьем всегда чреваты тратой денег. Финансист считает, что сегодня «болеть — очень дорого». В связи с этим Кривелевич посоветовал пенсионерам внимательно следить за своим здоровьем и уровнем стресса. Отвечая на вопрос о том, где хранить свои сбережения, финансист порекомендовал воспользоваться услугами частных банков, которые вряд ли пострадают от антироссийских санкций.

Частный банк, желательно не самый маленький. Можно региональный, лишь бы с хорошими владельцами, — резюмировал Кривелевич.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. По его словам, надбавки будут выплачены более чем 1 млн человек.