https://static.news.ru/photo/4b9e098a-6063-11ea-b4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство МГУ имени Ломоносова перенесло проведение заключительных этапов школьных олимпиад, которые должны были пройти в марте на площадке высшего учебного заведения. Это решение было принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Данную информацию 7 марта сообщили представители пресс-службы вуза.

Отмечается, что МГУ переносит сроки проведение олимпиад из соображений заботы о здоровье участников интеллектуальных состязаний, студентов и сотрудников университета.

Этапы, проведение которых запланировано в МГУ имени М. В. Ломоносова и на региональных площадках, отменяются до нормализации эпидемиологической обстановки. Новые даты станут известны позднее, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы МГУ.

Как ранее передавал NEWS.ru, первый россиянин, госпитализированный с коронавирусом, Давид Беров выздоровел и уже выписан из больницы в Москве.

На данный момент он уже получил все необходимые бумаги. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. COVID-19 Беров заразился во время посещения Италии.