Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами

Фото: Никеричев Андрей/ АГН«Москва»

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа не приведёт к резким изменениям в мире. С таким заявлением во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, после пандемии ничего не изменится, ситуация в мире останется такой же, какой она была в 2019 году. Как отметил лидер ЛДПР, со стороны экспертов сейчас часто звучат...