Финалистов Всероссийской олимпиады школьников признают призёрами

Все выпускники школ, вышедшие в финал Всероссийской олимпиады, будут признаны призёрами. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учёбу в этом году, набравшие проходной балл, установленный для участия в заключительном этапе, все признаются призёрами, — цитирует ТАСС Кравцова.
Все остальные школьники, набравшие проходные баллы, получат право участвовать в финальном этапе Всероссийской олимпиады в 2021 году без прохождения предварительных этапов.
Как писал NEWS.ru, специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), подведомственного Рособрнадзору, опубликовали рекомендации по самостоятельной подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 15 учебным предметам. Методические рекомендации содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки. На сайте ФИПИ появились также рекомендации и по подготовке к ОГЭ для девятиклассников.