Финал конкурса «Мисс Россия» пройдёт весной 2021 года

https://static.news.ru/photo/591044e0-4986-11eb-8e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Финал национального конкурса красоты «Мисс Россия» перенесён из-за пандемии коронавируса на весну 2021 года. Об этом заявила генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

По её словам, формат финала, который переносился уже дважды, организаторы назовут позже, однако увидеть финалисток в онлайне точно смогут все желающие, сообщает РИА Новости.

Мы планируем проведение следующего финала конкурса «Мисс Россия» на весну 2021 года. Таким образом нам удастся вернуться к привычному графику ежегодной работы конкурса, а наша новая победительница сможет поучаствовать в международных конкурсах красоты, — пояснила Беляк.

Она добавила, что ограничения из-за коронавируса не помешали проведению кастинга. Причём, количество заявок от девушек по сравнению с предыдущим отбором только увеличилось. Технологии позволяли организаторам запрашивать на девушек актуальные фото- и видеоматериалы.

Правда, эти же высокие технологии частенько вводят нас в заблуждение: в Instagram девушка выглядит готовой супермоделью, но иногда после просмотра её фото без косметики, которые она присылает по нашему запросу, приходит ощущение гордости за разработчиков фильтров для социальных сетей и разочарование от того, как нещадно можно себя замаскировать, — рассказала Беляк.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ночь на 23 августа в Москве завершился национальный конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Россия — 2020». В этом году победу одержала мать троих детей из Нижегородской области Дарья Иванова. Всего в конкурсе приняли участие 35 красавиц, которые продемонстрировали судьям свои образы в вечерних платьях. Как проходил конкурс красоты можно посмотреть в галерее NEWS.ru.