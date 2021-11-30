Философ заявил о социальной напряжённости из-за COVID-19

Пандемия коронавируса усилила в обществе социальную напряжённость, которая связана с поиском справедливости, сообщил и. о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев изданию «ФедералПресс». Он также объяснил, что взрыв недовольства граждан вероятен из-за двойных стандартов, установленных властью: массовые мероприятия запрещены, а стадионы заполняются.

Человек, пока не заболел, верит, что он и не заболеет. И зачем ему прививаться, зачем его гонять вакцинироваться? Эти ощущения несправедливости во многом субъективны, но есть и объективные данные, например, отношение к медицине до пандемии, когда уменьшилось количество врачей. Слово «оптимизация» мы уже произносим с ироничным оттенком, — сказал Козырев.

Он добавил, что недовольству способствует и расхождение федерального законодательства с требованиями в регионах. По мнению Козырева, принципы должны быть едиными по всей стране.

Мне кажется, что медицинские вещи не должны становиться политическими. Следует разделять эти две реальности. Власть, её компетентность в борьбе с вирусом и твоё собственное здоровье, которое нужно защищать. Но в чрезвычайных ситуациях могут быть предприняты форс-мажорные методы. Как в 60-е годы в СССР, когда завезли оспу и вся Москва за несколько недель вакцинировалась, — напомнил он.

Ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко сказала, что Россия всё глубже погружается в пандемию COVID-19 из-за того, что её граждане пренебрегают вакцинацией. Перспектив выйти из этого состояния в настоящее время, по словам Лысенко, нет.