Философ предложил России найти нового «офицера Армагеддона» Философ Дугин захотел назвать нового офицера Армагеддоном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Философ Александр Дугин

России следовало бы назвать кого-нибудь из российских офицеров Армагеддоном, заявил российский философ и публицист Александр Дугин в Telegram-канале. Он предположил, что так можно повлиять на США, а то, по его мнению, «все как-то расслабились».

Можно кого-нибудь еще назвать «генералом Армагеддоном». Трамп презирает слабых и несуверенных. А то, мне кажется, все как-то расслабились, — отметил Дугин.

Он также выразил уверенность, что нужно показать: РФ одержала бы верх над США в случае конфликта.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Однако при необходимости он может быть согласован в кратчайшие сроки, добавил он.

12 апреля Трамп подписал указ, который продлевает на один год пакет санкций против России. Документ был введен еще бывшим президентом страны Джо Байденом в 2021 году. Депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что такое решение американского лидера не несет в себе ничего нового. Он отметил: такой шаг Трампа был вполне ожидаем.