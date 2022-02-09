Философ объяснил переезд в Донецк профессиональным интересом к войне

Кандидат философских наук Андрей Коробов-Латынцев переехал на постоянное место жительства в Донецк из-за профессионального интереса к войне, передаёт его слова издание argumenti.ru. Коробов-Латынцев объяснил это близостью смерти как важнейшего философского вопроса.

Философ как таковой (русский, немецкий, древнегреческий — неважно) имеет профессиональный интерес к войне. Она приближена к одному из важнейших предметов философии — к смерти, идёт с ней рука об руку. Отец Сергий Булгаков отмечал, что война даёт откровение смерти, возвращает её в наше бытие. Мы не хотим помнить о своей смертности <...> и забываем про свою ограниченность в земном времени. Как результат — многое теряем от себя как от человека, потому что осознание смертности толкает к деланию, — сказал философ.

Он добавил, что ещё до начала войны сформировал убеждения, которые вели именно в ДНР. Чтобы говорить о войне, её нужно прочувствовать, уверен Коробов-Латынцев.

Когда я говорю своим донецким сослуживцам, что пишу докторскую диссертацию по философии войны, они всегда спрашивают: «А сам-то ты воевал? Сам-то войну видел?» Какому-нибудь московскому философу, например из Высшей школы экономики, такой вопрос покажется неуместным, ведь философия в его понимании — лишь теория, но я со своей стороны считаю этот вопрос законным, — сообщил он.

Ранее в ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских добровольцев, желающих защитить самопровозглашённые республики от киевских властей. В ведомстве отметили, что мотивацией для украинских граждан стала усталость от «национализма» Киева.