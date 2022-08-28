Мотивом убийства журналистки Дарьи Дугиной стали ее русские и православные идеи, считает отец погибшей, философ Александр Дугин. Во фрагменте документального фильма, показанного на Первом канале, он сообщил, что подорвать в автомобиле собирались именно ее, на это «все было брошено».

За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства, сказал Дугин.

Он также вспомнил, как накануне трагедии Дарья сказала отцу, что будет его телохранителем.

На вопрос о том, хотел бы Дугин возмездия за гибель дочери, философ ответил, что преступников «надо карать», однако это не что-то радостное для него, поскольку не «смягчит боль, никак не вернет утрату, не возродит чувство справедливости». Единственное, что удовлетворит философа, — это победа России.

Нам нужна победа. Вот меня удовлетворит, нас всех удовлетворит наша победа. Это будет ее победа. Тогда все будет не напрасно, — заявил общественный деятель.

Дарья Дугина погибла 20 августа. Журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье домой на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда сработало взрывное устройство.

В убийстве Дугиной подозревают сотрудницу ВСУ Наталью Вовк, которая еще в июле прибыла в Москву вместе с 12-летней дочерью и поселилась в соседнем подъезде дома, где жила политолог, и следила за ней. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на заявления ФСБ заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая не имеет отношения к подрыву автомобиля.

При этом ответственность за убийство взяла на себя ранее не известная организация — Национальная республиканская армия. NEWS.ru разбирал подробности «партизанской» версии.