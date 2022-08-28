«За идею державную»: Александр Дугин назвал мотив убийства дочери Философ Дугин сообщил, что его дочь убили за «русские и православные идеи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Дугин

Мотивом убийства журналистки Дарьи Дугиной стали ее русские и православные идеи, считает отец погибшей, философ Александр Дугин. Во фрагменте документального фильма, показанного на Первом канале, он сообщил, что подорвать в автомобиле собирались именно ее, на это «все было брошено».

За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства, — сказал Дугин.

Он также вспомнил, как накануне трагедии Дарья сказала отцу, что будет его телохранителем.

На вопрос о том, хотел бы Дугин возмездия за гибель дочери, философ ответил, что преступников «надо карать», однако это не что-то радостное для него, поскольку не «смягчит боль, никак не вернет утрату, не возродит чувство справедливости». Единственное, что удовлетворит философа, — это победа России.

Нам нужна победа. Вот меня удовлетворит, нас всех удовлетворит наша победа. Это будет ее победа. Тогда все будет не напрасно, — заявил общественный деятель.

Дарья Дугина погибла 20 августа. Журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье домой на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда сработало взрывное устройство.

В убийстве Дугиной подозревают сотрудницу ВСУ Наталью Вовк, которая еще в июле прибыла в Москву вместе с 12-летней дочерью и поселилась в соседнем подъезде дома, где жила политолог, и следила за ней. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на заявления ФСБ заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая не имеет отношения к подрыву автомобиля.

При этом ответственность за убийство взяла на себя ранее не известная организация — Национальная республиканская армия. NEWS.ru разбирал подробности «партизанской» версии.