Филолог развеял популярный миф о русском мате

https://static.news.ru/photo/de2303ee-d07c-11ea-b311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филолог Михаил Осадчий назвал одним из самых живучих и популярных заблуждений утверждение о том, что в русском языке мат появился после татаро-монгольского ига. По словам проректора по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды, матерные слова тогда были общеупотребительными.

В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне мирные явления, — пояснил Осадчий в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что трудно проследить весь процесс превращения на Руси общеупотребительных слов в табуированные. Однако точно видно, когда мат стал сильно популярным.

Наибольшее распространение, наибольшую популярность мат получил после революции 1917 года. Тогда говорить на литературном русском языке было не просто не модно, а даже в какой-то степени опасно. Своей речью человек мог выдать свою сословную принадлежность к дворянству или духовенству, а это считалось смертным приговором, — считает филолог.

Осадчий добавил, что в той новой эпохе представители власти старались кичиться своей народностью. Поэтому крепкое словцо из их уст не было чем-то необычным. Так мат и укрепился в нашей культуре, подчеркнул филолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о запрете материться. По его словам, в стране и так хватает «дырявых» запретов, а теперь ему придётся выбирать слова, чтобы изъясняться. При этом музыкант в свойственной ему манере сопроводил свои слова нецензурной лексикой. Присутствующие на этой встрече отреагировали на его слова смехом.