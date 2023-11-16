Филолог раскрыла, почему в школах не хватает учителей русского языка Филолог Дудова: учителей русского языка не хватает из-за большой нагрузки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учителей русского языка в школах не хватает из-за большой нагрузки, которая на них возложена, заявила филолог, глава организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Людмила Дудова. В разговоре с ИА SM.News эксперт напомнила, что эти педагоги должны вести также и литературу, которая отличается и по методике преподавания, и по содержанию.

Учитель русского языка ведет еще и литературу. Так исторически сложилось. А эти два предмета серьезно отличаются и по методике, и по содержанию. А по количеству учебных часов эти два предмета занимают вторую строчку после математики, — пояснила филолог.

Дудова отметила, что в школах должно быть большое количество учителей русского языка и литературы из-за такой нагрузки. Кроме того, русский язык включен в школьную программу с первого по 11 класс, и если в начальной школе его может вести один учитель, то в старших классах ученикам нужны более глубокие знания для сдачи ЕГЭ. При этом филолог уточнила, что несколько лет назад ситуация в школах была еще хуже, но дефицит преподавателей наблюдается до сих пор.

Ранее стало известно, что в 35 российских регионах из 40 опрошенных наблюдается недостаток учителей математики. В 31 регионе наблюдается нехватка педагогов по русскому языку, а в 29 — преподавателей английского и других иностранных языков.