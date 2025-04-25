Филолог предостерегла от ограничений на зарубежную детскую литературу Филолог Меньшикова заявила, что квоты на зарубежную детскую литературу удивят

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Инициатива ограничения зарубежной детской литературы в книжных магазинах может привести к изоляции и вызвать недоумение у читателей, заявила филолог Ирина Меньшикова. По ее словам, необходимо подходить к вопросу аккуратно, пишет «ФедералПресс».

Понятно стремление поддержать отечественных авторов, но введение подобных квот может привести к изоляции детской литературы, на которой мы выросли. Невозможно представить свое детство без Карлсона, Пеппи Длинныйчулок, Мэри Поппинс, Тома Сойера, Винни Пуха и других, — объяснила эксперт.

Меньшикова отметила, что инициатива может сместить фокус с поддержки российских писателей в сторону идеологической борьбы. В эпоху свободного доступа к информации подобные квоты выглядят несовременно, подчеркнула филолог.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал новый цикл исторических образовательных книг на пресс-конференции Союза писателей, посвященной издательским проектам к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Серия будет представлена 10 томами, в которых рассказывается о различных этапах развития российской армии.