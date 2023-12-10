Фильмы о Жириновском предложили показывать в самолетах Депутат Нилов предложил показывать фильмы о Жириновском в самолетах «Аэрофлота»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Руководитель комитета по социальной политике Госдумы Ярослав Нилов предложил показывать в самолетах авиакомпании «Аэрофлот» фильмы об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. По словам депутата, в разделе документального кино на борту есть ролики про выдающихся людей современности, в число которых нужно включить ленты про бессменного лидера ЛДПР, передает РИА Новости.

Бессменный лидер ЛДПР был депутатом семи созывов Государственной думы, профессором социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, автором множества книг. Прошу вас рассмотреть возможность включить документальный фильм о Владимире Вольфовиче Жириновском в программу документального кино мультимедийной системы «Аэрофлот — российские авиалинии», — заявил Нилов.

Депутат сообщил, что готов предоставить «Аэрофлоту» соответствующие материалы. Нилов также назвал ценным то, что одному из новых самолетов присвоили имя Жириновского. Также он поблагодарил руководство компании за поддержку закона о черных списках авиапассажиров.

Ранее в России выпустили почтовую марку и конверт с изображением Жириновского. На марке представлен портрет политика с годами его жизни и орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, которого его удостоили в 2021 году.