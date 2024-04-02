Фильм ужасов наяву: как Свердловчане жили два месяца в условиях биотеррора

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

2 апреля 1979 года в пригороде Свердловска от неизвестной болезни умер работник биолаборатории. В течение двух месяцев после этого жители нескольких населенных пунктов области находились в эпицентре биологического заражения. Только в год распада СССР его граждане узнали о страшной трагедии, произошедшей за 12 лет до этого на Урале, в результате которой погибли десятки человек. О том, что произошло в городе, — в материале NEWS.ru.

Начало эпидемии

Как писал в своей книге «Советское биологическое оружие: история, экология, политика» Лев Федоров, 2 апреля 1979 года от неизвестной болезни в военном городке Свердловск-19 умер работник местной военной лаборатории Ф. Д. Николаев. Спустя пару часов офицеров соседнего военного городка перевели на казарменное положение. Спустя еще два дня, 4 апреля, в область начало прибывать высокое московское начальство.

Сначала прилетел начальник 15-го управления Генштаба ВС СССР генерал Ефим Смирнов, он немедленно отправился инспектировать Свердловск-19. Именно в нем располагался секретный военно-биологический центр, где, как выяснилось позже, проводили эксперименты с образцами сибирской язвы. К вечеру к Смирнову присоединились прибывшие из Москвы главный санитарный врач СССР генерал Петр Бургасов и главный инфекционист советского Минздрава Владимир Никифоров.

О том, что происходит нечто необычное, жители военного городка догадались сразу же. Дело было даже не в том, что в одном месте собралось такое большое число представителей московских чиновников и генералов. Всех жителей городка, кроме живших на его территории военных строителей, вакцинировали от сибирской язвы. Сделано все это было в срочном режиме. По городу пошли слухи о некоем ЧП.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Работники военной лаборатории в представлении ИИ

Первый официальный диагноз

Начиная с 4 апреля в больницы южного пригорода Свердловска стали массово поступать больные. Причина заболеваний была неясна. Врачи считали, что это пневмония. Тем более что симптоматика была похожей: высокая температура, боли по всему организму, проблемы с легкими и дыханием.

Однако в эту версию не укладывалась высочайшая смертность среди заболевших. Более 70% из них умирали в течение трех суток после поступления. Уже в первые две недели морги 24-й, 20-й и особенно 40-й больниц оказались переполнены.

Врачи понимали, что происходит нечто странное, но причину произошедшего никто не понимал. Одновременно в деревнях на юге Свердловской области стали массово умирать животные — козы, овцы, собаки.

Только 10 апреля в 40-й больнице Свердловска наконец-то было произведено первое вскрытие погибшего. Врач Фаина Абрамова поставила первый официальный диагноз — форма сибирской язвы, о чем было доложено руководству города и области.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Пациент на приеме у врача в представлении ИИ

Как боролись с эпидемией

В местной прессе еще 13 апреля вышла заметка об очаге сибирской язвы на юге Свердловска. Источником заражения было названо некачественное мясо. Поэтому первые несколько месяцев после вспышки сибирской язвы мясо из пригородных совхозов и колхозов перехватывалось на специально выставленных КПП и уничтожалось. Сжигали и трупы животных, которые находили к югу от военных городков. Одновременно с этим было решено провести массовую дезинфекцию и вакцинацию пригорода.

Военных, рабочих и служащих в принудительном порядке привозили на прививочные пункты и кололи им вакцину от сибирской язвы. Всего в течение пары месяцев были привиты более 56 тысяч горожан. К концу апреля 1979 года в пригородах Свердловска насчитывались сотни заболевших. Особенно много их было на керамическом заводе и мясокомбинате на окраинах Свердловска.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Свердловск-19 в представлении ИИ

Но панику создала не вакцинация, а дезинфекция. В пригородах появились военные медики, обрабатывающие местность из поливальных машин. Они работали в костюмах биологической защиты, похожих на космические скафандры. Для полива с воздуха также использовали военные и пожарные вертолеты. Жидкость оранжевого цвета, по воспоминаниям горожан, оставляла после себя постоянные подтеки, а также массу птичьих тушек. Весной в этой местности стояла мертвая тишина — птицы не пели.

Параллельно с этим все эпидемиологические службы города и области, а также партийное руководство, включая первого секретаря обкома, будущего президента РФ Бориса Ельцина, были взяты на контроль КГБ. Практически все документы, которые включали в себя диагнозы, особенно расходящиеся с официально утвержденными, карты заболеваемости, распоряжения, описания предпринятых действий по ликвидации эпидемии, немедленно изымались.

Помимо этого, именно КГБ было поручено расследовать ситуацию со вспышкой сибирской язвы в военном городке №19, первом очаге распространения инфекции.

Кто был виновен во вспышке сибирской язвы

Советские спецслужбы поставили на прослушку биолабораторию на территории военгородка, которая входила в засекреченное объединение «Биопрепарат». Последнее занималось производством вакцин, а также исследованием и, по утверждению некоторых источников, производством образцов биологического оружия.

Именно из прослушки стало ясно, что произошло. Как писал в упомянутой выше книге Лев Федоров, в ночь на 31 марта один из работников лаборатории обнаружил засорение фильтров на установке, содержащей споры сибирской язвы. Фильтр был снят. Подполковник Николай Чернышев, который заведовал производством, оставил записку об этом дежурному. Но почему-то не вписал это действие в журнал производства работ. Это означало, что официально с установкой все в порядке, и новая смена, пришедшая в лабораторию, об отсутствии фильтра не знала.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Работники военной лаборатории в представлении ИИ

Вышедшие на работу сотрудники, не увидев в журнале записи о выключенном фильтре, запустили процесс производства. И споры сибирской язвы начали выбрасываться в городскую атмосферу по воздуховоду лаборатории. В воздух попал аэрозоль со спорами, поэтому свердловчане заболели легочной формой сибирской язвы. Самой смертельной и опасной.

Как писал в своей книге «Исповедь на заданную тему» Борис Ельцин, у него в кабинете произошел телефонный разговор, в котором глава КГБ Юрий Андропов потребовал от министра обороны Дмитрия Устинова немедленно закрыть лабораторию. Но, как потом оказалось, производство спор сибирской язвы просто перенесли в другой город. Подполковника Чернышева никто не наказал. Его просто перевели в казахстанский Светлогорск, где он продолжал заниматься военно-медицинскими исследованиями.

Только в 1991 году, в конце существования СССР, население страны узнало из прессы, что произошло тогда на самом деле.

Почему эпидемию скрывали

Предпринятые в начале эпидемии жесткие меры с массовыми прививками и дезинфекцией пригородов, где снимали дорожное покрытие, вырезали весь местный скот и истребили всех бродячих собак, объяснялись тем, что партийное руководство понимало: оно имеет дело с опасной болезнью. До сведения населения было решено ничего не доводить.

По мнению публицистов, исследовавших обстоятельства трагедии, частично это объяснялось тем, что никто не хотел создавать панику на фоне слухов, которые и так циркулировали в городе, особенно когда населенные пункты начали опрыскивать с вертолетов.

Вторым фактором было противостояние СССР и США в холодной войне. Москва не хотела давать противнику козырь в идеологическом противостоянии. Когда в начале 1980 года ЦРУ по своим каналам узнало, что в Свердловске произошла «утечка биопрепаратов», тема начала муссироваться в западных СМИ. Все 1980-е годы советским представителям приходилось при каждом случае отбиваться от вопросов о «сибирской язве на Урале».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 1992 году в Свердловск приехал американский профессор Мэтью Мезельсон, который первоначально согласился с советской версией о зараженном мясе как причине эпидемии. Получив же доступ к документам местных властей, он пришел к выводу, что версия с утечкой спор сибирской язвы из секретной лаборатории — единственная, похожая на правду.

Тогда же Мезельсону были переданы образцы спор сибирской язвы, которые собрали советские врачи. В 2016 году были опубликованы результаты генетического исследования этого биоматериала. Оказалось, что он практически идентичен локальным образцам, встречавшимся в СССР, и никаких специальных генетических манипуляций с ним не производилось.

В 1992 году президент России Борис Ельцин выпустил указ, по которому пострадавших от выброса сибирской язвы в Свердловске уравняли по положению с чернобыльцами. По официальным данным, эпидемия длилась до 12 июня 1979 года и унесла 64 жизни, по неофициальным подсчетам — до сотни погибших.

Читайте также:

Поиски «призрачного золота»: трагедия и драма экспедиции к Земле Санникова

Гибель Гагарина — катастрофа или убийство? Названы самые безумные версии

Сокровища Румынии и клад Колчака: куда исчезло золото России и ее союзников