Фильм Навального о «дворце Путина» может взять приз «Событие года»

https://static.news.ru/photo/4e5c7b68-6da3-11eb-a995-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Навальный/youtube.com

Экспертный совет премии кинокритиков России «Белый слон» провёл предварительное голосование по выдвижению фильма Алексея Навального «Дворец для Путина» на награждение специальным призом. Об этом рассказал кинокритик и член экспертного совета Виктор Матизен.

По его словам, большая часть экспертов высказалась за вручение фильму приза «Событие года», сообщает Sobesednik.ru.

Матизен подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

Имеется яростное противодействие призу для Навального: мол, это не кино и якобы подделка, манипуляция, — пояснил кинокритик.

Он добавил, что не согласны с присуждением приза фильму Навального Никита Михалков и правление возглавляемого им Союза кинематографистов России.

Матизен подчеркнул, что премия кинокритиков не относится к числу тех, результаты которой оглашаются заранее. Поэтому получит ли «Дворец для Путина» приз «Событие года», станет известно не раньше того, когда состоится само вручение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенсационный фильм-расследование Алексея Навального о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, оказался фальшивкой. Как утверждает издание Schwarzwalder Bote, видео снято немецкой продакшен-студией по заказу из США, а роскошные интерьеры особняка оказались компьютерной графикой.