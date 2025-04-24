Филипп Кровавый из Сумерек: как маньяк охотился за покупателями на рынке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Филипп Тюрин в представлении ИИ

На продовольственных рынках Ленинграда стали регулярно пропадать люди. Все они были убиты — преступник заманивал жертв к себе домой под предлогом недорого купить картофель, разбивал им голову, а затем топил, закапывал или оставлял в сохранившейся со времен войны оборонительной огневой точке. Как нашли маньяка, чем он занимался до нападений и какое понес наказание — в материале NEWS.ru.

Как в Ленинграде стали пропадать фронтовики

Заявления об исчезновении покупателей на Предтеченском и Смоленском рынках Ленинграда стали регулярно поступать в уголовный розыск и другие учреждения города, в частности в партийные и профсоюзные организации по местам работы пропавших без вести.

Как пишет исследователь криминала Алексей Ракитин в книге «Социализм не порождает преступности», 20 ноября 1946 года исчез 25-летний Димитрий Бараев. Накануне он вернулся из отпуска, а в день пропажи направился в гости к знакомому, работавшему в подсобном хозяйстве завода «Большевик».

27 ноября исчез 26-летний фронтовик и комсомолец Николай Шалыгин. Через день пропал 47-летний ленинградец Дмитрий Петров, который, по словам близких, отправился за продуктами на Предтеченский рынок и не вернулся.

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29 ноября исчез демобилизовавшийся из армии 26-летний фронтовик Анатолий Сидоров, который отправился на рынок, чтобы продать трофейный патефон. По словам его соседки, молодой человек вернулся домой с незнакомым мужчиной. Затем он отправился к нему домой, взяв с собой 300 рублей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В первый день декабря 1946 года в Ленинграде исчез еще один участник войны, 32-летний капитан запаса Николай Тихомиров. В последний раз соседи видели, как мужчина выходил из дома с патефоном.

«Очень скоро вопрос о судьбе без вести отсутствующих и определении их точного числа был поднят на уровне городского руководства. Ленинградский уголовный розыск получил задание установить судьбу пропавших и разобраться с вопросом о возможном появлении в городе каннибала», — писал Ракитин. Он пояснил, что предположение о людоеде возникло из-за того, что пропавших не смогли сразу найти.

Следователи предполагали, что таинственный убийца разделывает тела жертв и пускает плоть на продажу. Ленинградские сыщики знали о подобных случаях со времен блокады, когда преступления на почве каннибализма носили массовый характер, отметил автор книги «Социализм не порождает преступности». Однако это направление поисков оказалось ложным.

Трупы пропавших ленинградцев нашли в заброшенной огневой точке

Оперативники выяснили, что почти все пропавшие посещали рынки. Некоторые жертвы общались с неприметным мужчиной, который предлагал им отправиться к нему домой и набрать «хорошей картошки, сколько потребуется». Они встречались с незнакомцем в районе завода «Большевик».

Управление ленинградской милиции выделило 300 сотрудников для прочесывания предприятия и его окрестностей. Сначала поиски не дали никаких результатов. 29 января 1947 года рабочие завода, собиравшие металлолом, нашли трупы Тихомирова и Сидорова. Преступник бросил их раздетые тела в заброшенную долговременную огневую точку (ДОТ), входившую в линию обороны Ленинграда за пределами городской черты. Эта местность под названием Уткина Заводь сейчас является окраиной Северной столицы.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости Завод «Большевик», 1946 год

Сыщики пришли к выводу, что преступник хорошо знал этот район. В противном случае он не смог бы отыскать засыпанное снегом укрытие посреди голого заснеженного поля. Впоследствии еще четыре трупа с пробитыми головами были найдены в расположенных рядом прудах. Чтобы тела не всплывали, убийца привязывал к ним обрезки рельсов.

Где удалось найти следы крови

В 1940-е район Уткина Заводь был безлюден. В те годы его отдали отделу рабочего снабжения (ОРС) завода «Большевик» под огороды. Из построек там был барак, в котором находились летняя кухня и столовая «полевого стана» предприятия. В 1945 году руководство предприятия разрешило в нем проживать группе иногородних работников.

«Вся эта информация заставила самым тщательным образом изучить проживавших в бараке. Внимание разыскников быстро привлек некий Филипп Петрович Тюрин, работавший при столовой ОРСа извозчиком. В его распоряжении находилась бричка с лошадью, на которой он объезжал работавшие в поле бригады, доставляя им обеды», — писал Ракитин.

Тюрин соответствовал словесному портрету неизвестного, уводившего пропавших без вести людей с Предтеченского и Смоленского рынков. Сыщики решили его проверить, но выяснилось, что мужчина отправился на малую родину в Рязанскую область. Он взял с собой большой багаж — 11 чемоданов.

Фото: TASS

Милиционеры обнаружили в бараке множество кровавых пятен. Криминалисты нашли во дворе дюралевый тазик, который был заполнен на пять сантиметров замерзшей кровью. Ее следы были также обнаружены в выгребной яме туалета рядом с бараком.

Убийца коллекционировал вещи жертв

Тюрина задержали в конце января 1947 года в родной деревеньке Сумерки. Как отметил Ракитин, у него были изъяты восемь мужских наручных часов, пять патефонов, почти три дюжины музыкальных пластинок, аккордеон, десять пар мужской обуви, 16 головных уборов, большое количество предметов верхней и нижней одежды. В чемоданах задержанного находились отрезы различной ткани, кожа и замша.

Подозреваемого доставили в Ленинград. Вскоре родственники пропавших подтвердили, что вещи, изъятые у Тюрина, принадлежали убитым. Мужчина сначала признался в убийствах людей, исчезнувших в конце ноября 1946 года. Затем он рассказал о более ранних преступлениях, о которых не знали ни следователь, ни оперативники.

Убийца показал места, где прятал трупы. Во время следственных экспериментов криминалисты обнаружили тела 13 жертв. Еще один труп не удалось найти, так как в том месте была проложена железная дорога, говорится в книге «Феномен российских маньяков».

Сколько человек убил Филипп Кровавый в Ленинграде

По официальным данным, всего от рук серийного убийцы, которого прозвали Филиппом Кровавым, погибло 14 человек. Позднее он утверждал, что лишил жизни 29 ленинградцев с апреля 1945 года по декабрь 1946-го.

Тюрин подыскивал на Смоленском и Предтеченском рынках мужчин и женщин с деньгами и ценностями, на которые они планировали выменять продукты. Мужчина заводил с ними разговор, звал к себе домой, где убивал ударом обуха топора по голове. Маньяк забирал все, что было при них, вплоть до нижнего белья. Затем он топил трупы в Неве и различных водоемах, привязывая к ним куски рельсов, чтобы они не всплывали. Убийца спрятал тела нескольких жертв или похоронил их безлюдных местах.

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Река Нева

Чем занимался Тюрин до убийств и что с ним стало

Тюрин родился в 1910 году в крестьянской семье под Рязанью, где жил до начала Великой Отечественной войны. Потом он ушел на фронт, был ранен и отправлен в Ленинград на лечение. Мужчина остался в Северной столице, где устроился извозчиком при заводе «Большевик».

«Жители Кадомского района [Рязанской области], на территории которого находилось родное село убийцы, жили в 1940-х годах в условиях ужасающей бедности. Для того чтобы заработать хоть какие-то наличные деньги, женщины нанимались на торфоразработки в Шатуре Московской области — это был своего рода отхожий промысел эпохи социализма. Понятно, что на их фоне обладатель нескольких патефонов и трех дюжин грампластинок выглядел настоящим Ротшильдом», — писал Ракитин.

У Тюрина в деревне Сумерки была супруга. Когда маньяк работал в Ленинграде после ранения, он с ней не жил.

Дело Тюрина передали в суд 4 мая 1947 года. В обвинительном заключении действия маньяка трактовались как «систематические убийства с целью завладения имуществом и деньгами людей». Тюрина приговорили к высшей мере наказания и расстреляли. Процесс проходил в закрытом режиме, пресса не сообщала о похождениях Филиппа Кровавого.

Тюрин был убийцей-грабителем или сексуальным маньяком?

Ракитин считал, что Тюрин не только наживался на чужом имуществе. По словам исследователя, хотя в доме убийцы было найдено множество следов человеческой крови, на одежде жертв их почти не обнаружили.

«Это могло означать, что в момент получения жертвой смертельных ранений она уже была раздета. Данное соображение заставляет предполагать более сложную картину преступления, нежели ту, которую нарисовало следствие. Скорее всего, Тюрин сначала принимал меры для обездвиживания жертвы и подавления ее способности к сопротивлению. Подавив волю жертвы, убийца связывал и раздевал ее, возможно, помещал в погреб под бараком. В этом погребе имелась загородка, похожая на клетку. Трудно сказать, как быстро после этого следовала расправа, можно допустить, что смерть пленника была отнюдь не скорой и заточение в подземной тюрьме растягивалось на несколько дней», — писал Ракитин. Он добавил, что о сексуальных предпочтениях Тюрина ничего не было известно.

По мнению исследователя, власти СССР решили рассматривать дело Тюрина в закрытом режиме (как и в последующих делах серийных убийц), «дабы избежать брожения умов и связанных с ним лишних вопросов». В итоге, отметил Ракитин, процесс представили так, как будто был разоблачен банальный грабитель.

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