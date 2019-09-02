https://static.news.ru/photo/2be875f0-cd81-11e9-82a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Санкт-Петербург для участия в открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Россияна Марковская. По её словам, в рамках рабочей поездки глава Минобороны вручит филиалу знамя в День знаний.

Планируется, что в День знаний глава военного ведомства примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц в Санкт-Петербурге, — рассказала она.

По словам Марковской, в образовательном учреждении будет обучаться 240 девочек. Конкурс при поступлении составил более пяти человек на место. Пансион воспитанниц Минобороны России является единственным женским довузовским учебным заведением ведомства. Он входит в топ-100 лучших российских школ на протяжении последних шести лет.

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