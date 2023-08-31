Пропавшая фигуристка Горбачева вернулась к тренировкам Пропавшая фигуристка Горбачева вернулась к занятиям с тренером Федченко

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Алина Горбачева

Фигуристка Алина Горбачева, ранее пропавшая без вести и найденная в московском кинотеатре, вернулась к занятиям с тренером Софьей Федченко, рассказала 16-летняя спортсменка в своем Telegram-канале. Она обратилась к болельщикам и пообещала им показать подготовку к контрольным прокатам сборной России. Также Горбачева призналась, что ей стыдно за свое исчезновение, и призвала не искать в ее заявлениях какие-либо подвохи.

Сейчас я иду на тренировку. В голове много мыслей. В первую очередь, хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Ну и хочется обратиться к тем, кто ищет в моих словах подвох и неправду. Мне действительно стыдно за свой поступок, — рассказала она.

Алина Горбачева пропала без вести в минувший понедельник, 28 августа. Ее искали дайверы МЧС России, а также кинологи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства ее пропажи. Фигуристку нашли 29 августа в одном из кинотеатров Москвы. По некоторым данным, она провела ночь на лестнице в жилом доме.

Позднее спортсменка обратилась к своим болельщикам и заявила, что ее поступок не вписывается в понятие «нормально». Свое добровольное исчезновение она объяснила желанием разобраться в себе и своих чувствах.