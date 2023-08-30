Фигуристка Алина Горбачева попросила прощения за свое исчезновение Фигуристка Алина Горбачева заявила, что находится дома с тренером и матерью

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фигуристка Алина Горбачева попросила прощения за свое исчезновение. В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) девушка сообщила, что ее поступок никак не связан с фигурным катанием. Она отметила, что сейчас находится дома с тренером и матерью.

Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и тренером Софьей Анатольевной Федченко, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями, — написала фигуристка.

Горбачева пропала без вести 28 августа. Позже стало известно, что на Покровской набережной нашлись носки, предположительно, принадлежащие спортсменке. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения фигуристки. Сообщалось, что незадолго до пропажи спортсменка поругалась со своим тренером.

Telegram-канал Baza позже сообщил, что Горбачева провела ночь на лестнице в жилом доме. Об этом девушка рассказала на допросе у следователя. Согласно показаниям юной спортсменки, после тренировки на ледовой арене девушка отправилась гулять в парк. Затем она решила переночевать в подъезде одного из жилых домов, а утром отправилась гулять по магазинам и кафе на Волоколамском шоссе.