Фигурист Роман Костомаров протестирует первые в России бионические протезы

Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Фигурист Роман Костомаров, лишившийся конечностей из-за пневмонии, согласился протестировать инновационные протезы производства «Сколково». Механические стопы облегчат тренировки 46-летнего спортсмена, сообщила газета «АиФ-Москва».

Мы уже договорились, что будем тестировать стопы — для лучшей ходьбы, для лучших ощущений. Нет пределов совершенству для более комфортной ходьбы, — заявил Костомаров.

Олимпийский чемпион 2006 года принял предложение инновационного центра во время участия в форуме «Биотехмед». Мероприятие состоялось в Сочи.

Глава группы компаний «Салют Орто» Иван Худяков рассказал, что при поддержке Костомарова компания намерена углубить исследования по стопам. Фигуристу требуется особая помощь ввиду его профессиональной деятельности, протезы должны подходить для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

Ранее фигурист поделился видео, в котором поднимается по лестнице на протезах, перешагивая через ступеньку. Костомаров отметил, что продолжает тренироваться и скоро планирует переступать уже через две ступеньки. После ампутации обеих стоп и пальцев рук мужчина уже научился плавать в бассейне, прыгать и бегать, а недавно заново освоил письмо.