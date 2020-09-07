Фигуранту дела «Сети» в суд вызвали скорую помощь

https://static.news.ru/photo/1b59df00-f10a-11ea-90f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пензенский областной суд, где по видеосвязи рассматривают апелляционную жалобу осуждённых по делу «Сети» (запрещённой в России организации) вызвали скорую помощь, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Фигурант дела Дмитрий Пчелинцев пожаловался, что ему трудно выступать, находясь в «аквариуме». Позже его адвокат Ольга Маркеева ходатайствовала о том, чтобы выпустить оттуда своего подзащитного и посадить рядом с собой, но суд воспринял это по-своему и объявил перерыв, чтобы подсудимому оказали медицинскую помощь.

7 сентября проходит второй день апелляции по делу «Сети». Осуждённые находятся в Пензенском областном суде, а судьи — в Апелляционном военном суде, процесс проходит по видеосвязи.

ФСБ возбудила уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению следователей ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и чемпионата мира в 2018 году. Ячейки сообщества находились в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые из фигурантов на суде заявили, что дали признательные показания под пытками сотрудников ФСБ, и отказались от них.

Ранее NEWS.ru писал, что защита осуждённого по петербургскому делу признанной террористической организации «Сеть» Виктора Филинкова подала апелляционную жалобу.