Фигуранту дела об убийстве Дугиной призвали ужесточить обвинение Экс-сотруднику ГИБДД Рыбину призвали ужесточить обвинение по делу Дугиной

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правозащитники Иван Мельников и Мира Тэрада призвали проверить экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина на непосредственную причастность к убийству журналистки Дарьи Дугиной и получение взятки. Обращение с такой просьбой защитники направили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову, пишет RT.

Согласно материалам дела, Рыбин систематически «пробивал» информацию о тех или иных гражданах за вознаграждение, а в результате одного из эпизодов предоставленные экс-полицейским данные попали в руки организаторов преступления против Дарьи Дугиной, что повлекло за собой гибель девушки, - указано втексте обращения.

По словам Мельникова, насколько ему известно, сейчас Рыбину вменяют не тяжкие статьи. Экс-сотрудник ГИБДД обвиняется в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения, и по каждому из эпизодов ему грозит до четырех лет лишения свободы, а учитывая признание вины и судебную практику, Рыбин может отделаться условным наказанием, отметил правозащитник.