Фигуранток дела Абызова освободили в зале суда Двух участниц дела Абызова освободили, назначив им штрафы по 4 млн рублей

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Оглашение приговора экс-министру правительства РФ Абызову

Преображенский суд Москвы освободил в зале заседания фигуранток дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Яну Балан и Оксану Роженкову, передает РИА Новости. Им были назначены штрафы по 4 млн рублей каждой.

Назначить наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей, <...> освободить в зале суда Балан Яну Николаевну, — зачитала приговор судья.

Аналогичное наказание назначили Оксане Роженковой. При этом от уплаты штрафов женщины также были освобождены в связи с истечением сроков давности.

Самого Михаила Абызова суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу в размере 80 млн рублей. Экс-чиновника признали виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческом подкупе. Обвинение запрашивало для Абызова 19,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 470 млн рублей. Еще девяти фигурантам дела были назначены приговоры от 5 до 12 лет лишения свободы.

При этом бывший министр в ходе судебных слушаний не признавал вину в инкриминируемых ему преступлениях. По его словам, он не мог ничего красть у самого себя и оказывать сам себе покровительство, чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятельность.