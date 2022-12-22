Фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова продлили арест

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Кирилл Суханов

Тверской районный суд Москвы продлил до 24 марта арест коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, экс-главреду «Татлера» Ариану Романовскому и одному из администраторов канала «Тушите свет» Тамерлану Бигаеву, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» из здания суда. Они обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

В ходе судебного заседания следователь заявил, что сейчас продолжается поиск лиц, также участвовавших в вымогательстве. Также сторона обвинения отказалась оглашать показания самого Чемезова, который считается потерпевшим.

Сама Собчак заявила, что считает решение суда негуманным. По ее словам, фигуранты дела по вымогательству у Чемезова не представляют никакой угрозы для общества.

Это несправедливое, негуманное, отвратительное решение. Кирилла, Ариана и Тамерлана держат как заложников. Они не представляют никакой угрозы ни для кого, они никуда не уедут, они никак не смогут помешать следствию, — написала она в Telegram.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты якобы требовали у Чемезова деньги в обмен на удаление из Telegram-канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. Предполагается, что канал принадлежит Собчак, но она это отрицает.

Некоторое время назад телеведущая написала пост в Telegram с извинениями в адрес Чемезова. По словам Собчак, ее коллеги, которые в настоящее время проходят по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о содеянном.