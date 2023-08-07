Фигурантам дела об отравлении метанолом дали до шести с половиной лет Фигурантов дела о массовом отравлении метанолом приговорили к различным срокам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд Екатеринбурга вынес приговор шести фигурантам дела о массовом отравлении метанолом, в результате которого погибли 44 человека, сообщает ТАСС. Преступники будут отбывать наказание в колонии. Максимальный срок тюремного заключения составил 6,5 лет.

По итогам разбирательства судья назначил 6,5 года лишения свободы Артему Чабану, шесть лет и три месяца колонии Микайылу Назарову, шесть лет и два месяца — Адалату Гурбанову, по шесть лет — Надиру Мамедову и Армену Аветисяну, 5,5 года — Зауру Джаббарову. Татьяна Васильева получила три года условно.

Расследование массового отравления метанолом в Екатеринбурге завершилось в августе прошлого года. По данным следствия, фигуранты более года принимали участие в незаконном обороте суррогата.

До сентября 2021 года преступники не привлекали к себе внимания, однако затем запустили в оборот партию суррогатных алкогольных напитков с превышенной концентрацией метанола. Именно из-за его воздействия скончались десятки человек.

На фоне следственных мероприятий правоохранители провели оперативно-профилактическую операцию «Алкоголь», в рамках которой проверкам подверглись торговые точки, а также рыночные комплексы. Там было конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата.