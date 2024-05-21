Фигуранта решили отправить в СИЗО за поход в ресторан Обвиняемого в мошенничестве Бабояна просят поместить в СИЗО за поход в ресторан

ФСИН запросил изменение меры пресечения 46-летнему бизнесмену Роману Бабояну, который обвиняется в мошенничестве на 8 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». Мужчина нарушил правила домашнего ареста, ведомство настаивает на заключении фигуранта под стражу.

Выяснилось, что мужчина находился в ресторане русской кухни, несмотря на наложенные судом ограничения. Федеральная служба исполнения наказаний хочет поместить Бабояна в следственный изолятор.

По данным следствия, в 2017 году бизнесмен занял у знакомого деньги, что было отражено в договоре займа. На втором листе документа он допечатал текст о займе дополнительных 150 млн рублей, который предусматривал 5% неустойки за каждый день просрочки. С этим договором в 2019 году Бабоян обратился в полицию и написал на знакомого заявление о хищении денег, попытавшись взыскать с него неустойку, размер который достигал 8 млрд рублей.

В 2021 году иск удовлетворили, однако документы были отправлены на экспертизу, которая показала, что договор поддельный. Было возбуждено дело о мошенничестве, афериста проверяют на причастность к другим нарушениям.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения депутату Заксобрания Ленинградской области Дамиру Шадаеву с домашнего ареста на заключение под стражу. Его подозревают в организации незаконной рубки леса и хищении более миллиона рублей из областного бюджета.