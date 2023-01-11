Фигуранта дела «Нового величия» Карамзина выпустили на свободу

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Петр Карамзин

Фигурант дела «Нового величия» Петр Карамзин вышел на свободу из ИК-4 в Алексеевке Белгородской области, сообщает Telegram-канал SOTA. В 2020 году мужчину приговорили к шести с половиной годам колонии, позднее этот срок сократили на три месяца.

Карамзину зачли в срок длительное пребывание в СИЗО. Как пишет Telegram-канал, экс-заключенного под наблюдением силовиков сразу повезли в соседний регион — Воронежскую область.

В августе 2020 года состоялся судебный процесс по делу о создании экстремистской организации «Новое величие», в рамках которого Люблинский суд Москвы признал семерых мужчин виновными в организации этого движения и назначил им как условные, так и реальные сроки. До семи лет заключения получили Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также Петр Карамзин.

Суд постановил, что фигуранты планировали захватить власть в России путем организации государственного переворота. Сами подсудимые сообщили, что идею создания подобной организации им «подсказали» внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

Фигуранты дела и их родственники уверены, что следствие по «экстремистской» статье проводилось с нарушениями.