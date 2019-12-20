https://static.news.ru/photo/f0344fac-2334-11ea-b712-fa163e074e61_660.jpg Никита Чирцов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Адвокат обвиняемого в толчке полицейского в грудь на митинге за честные выборы 27 июля Никиты Чирцова Александр Борков сообщил, что его подзащитного этапировали в СИЗО-1 Курска. При этом решение суда ещё не вступило в законную силу.

По его словам, действия сотрудников ФСИН незаконны, передаёт «Интерфакс». Юрист отметил, что подал апелляционную жалобу на приговор молодому человек 15 декабря и суд ещё не назначил дату заседания по ней.

Чирцова этапировали в СИЗО Курска, несмотря на то что решение суда ещё не вступило в законную силу. Чем руководствовалась ФСИН, мне непонятно. Я считаю это незаконным, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, накануне Борков сообщил, что его подзащитный пропал из СИЗО «Бутырка». По его словам, бабушка обвиняемого не смогла передать посылку внуку. В изоляторе сообщили, что заключённый отсутствует.

6 декабря Тверской суд Москвы назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии общего режима. Однако адвокат подал апелляцию, и арбитраж получил её 18 декабря. Это значит, что этапировать заключённого ФСИН не имеет права.

Как писал NEWS.ru, по версии следствия, во время акции Чирцов толкнул полицейского, чем причинил ему физическую боль. Позже фигуранта объявили в международный розыск. Молодого человека задержали в Минске 28 августа местные правоохранители, заявив, что ему необходимо вернуться в Россию.

Прокурор заявил, что вина подсудимого полностью подтверждена видеозаписями, заключениями экспертов и другими материалами уголовного дела. Сам Чирцов виновным себя не признал.