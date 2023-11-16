Фигуранта дела о покушении на Соловьева отправили в психбольницу Суд назначил принудительное лечение обвиняемому по делу о покушении на Соловьева

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Василий Стрижаков

Второй Западный окружной военный суд решил освободить от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение Василия Стрижакова — одного из фигурантов дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева, сообщает ТАСС. Согласно результатам психолого-психиатрических экспертиз, мужчина страдает бредовым шизофреноподобным расстройством и синдромом зависимости от стимуляторов.

Освободить от уголовной ответственности и направить Стрижакова на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением, — цитирует агентство решение суда.

Ранее Стрижаков отказался признать себя виновным в подготовке убийства Соловьева. По его словам, он лишь приютил в своей квартире других фигурантов дела, но сам не совершал никаких преступлений .

В июле Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела о покушении на Соловьева. Всего к ответственности были привлечены восемь граждан России. Руководитель преступной группы Андрей Пронский пытался симулировать психическое нездоровье, но следствие предоставило достаточные доводы, чтобы его признали здоровым.