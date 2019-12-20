https://static.news.ru/photo/6a608a62-2325-11ea-a10d-fa163e074e61_660.jpg Никита Чирцов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Адвокат обвиняемого в толчке полицейского в грудь на митинге за честные выборы 27 июля Никиты Чирцова Александр Борков сообщил, что его подзащитный пропал из СИЗО «Бутырка».

По его словам, бабушка обвиняемого не смогла передать посылку внуку. В изоляторе сообщили, что заключённый отсутствует, передаёт «ОВД-Инфо».

В «Бутырке» журналистам подтвердили, что Чирцов выбыл из учреждения, однако не сообщили, куда именно. В настоящий момент его местонахождение неизвестно.

6 декабря Тверской суд Москвы назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии общего режима. Однако адвокат подал апелляцию, и арбитраж получил её 18 декабря. Это значит, что этапировать заключённого ФСИН не имеет права.

Как писал NEWS.ru, по версии следствия, во время акции Чирцов толкнул полицейского, чем причинил ему физическую боль. Позже фигуранта объявили в международный розыск. Молодого человека задержали в Минске 28 августа местные правоохранители, заявив, что ему необходимо вернуться в Россию.

Прокурор заявил, что вина подсудимого полностью подтверждена видеозаписями, заключениями экспертов и другими материалами уголовного дела. Сам Чирцов виновным себя не признал.