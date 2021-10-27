Фигурант «дворцового дела» осуждён за перекрытие дорог в Москве

Секретарь красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Глеб Марьясов получил 10 месяцев колонии по делу о перекрытии дорог на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Такое решение принял судья участка № 370 Тверского районного суда Москвы, передаёт «Медиазона» (признана властями РФ иноагентом).

Активиста признали виновным по части 1 статьи 267 УК РФ — «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Прокуратура запрашивала тот же срок заключения.

Также суд удовлетворил иски Мосгортранса и столичного метрополитена к активисту, пишет «Дождь» (признан властями РФ иноагентом). Представители подземки требовали от Марьясова компенсацию в размере 1,5 млн рублей, которые были потрачены на оплату труда работников метро в день митинга. Мосгортранс требовал 1,1 млн рублей за простой и задержку рейсов.

Марьясова задержали 23 января на акции в поддержку Навального. Тогда на него составили протокол о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия и неповиновении сотруднику полиции. Сам он рассказал, что силовики подошли к нему в пиццерии, ударили в живот и задержали с применением силы. Суд арестовал его на 30 суток. 22 февраля активиста задержали сразу после выхода из спецприёмника.

Он стал единственным фигурантом уголовного дела о перекрытии дорог на протестах. Следствие считает, что 23 января протестующие «под руководством организаторов мероприятия» умышленно блокировали движение транспорта «в центральной части Москвы», включая Тверскую улицу, Страстной бульвар, Большую Дмитровку и Цветной бульвар.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах России прошли акции в поддержку арестованного Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Впоследствии в стране было заведено большое количество уголовных дел, которые получили в СМИ название «дворцовое дело».