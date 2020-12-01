Фигурант дела о поджоге с 8 жертвами получил пожизненный срок

https://static.news.ru/photo/3438215c-33d2-11eb-8371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Ростова. Мужчину признали виновным в поджоге дома. В результате ЧП погибли пятеро детей и двое взрослых, ещё один человек умер позже в лечебном учреждении, рассказала пресс-секретарь инстанции Ольга Козлова. Ещё 18 человек успели покинуть помещения.

Инцидент в многоквартирном здании в Ростове произошёл 19 октября 2019 года. Оперативники тогда заявляли, что причиной ЧП стал поджог. Подозреваемый Александр Комаров сначала рассказал следственным органам, что был пьян и подпалил зажигалкой лежащую на лестнице ветошь. Позже его адвокат настаивал на версии, что подзащитный не виноват в случившемся, потому что успел потушить горящую вещь, а очаг возник в другом месте. Гособвинение запросило для подсудимого пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, пишет РИА Новости.

По данным СУ СК РФ по Ярославской области, фигурант позже пояснил , что поджёг строение по мотивам личной мести к проживавшему в данном доме мужчине, при этом он понимал, что в доме находятся иные жильцы.

Накануне в Татарстане задержали так называемого «поволжского маньяка». Мужчину подозревают в убийстве 32 женщин. Поймать возможного преступника местной полиции удалось по наводке из федерального центра. Им оказался 38-летний Радик Тагиров. По предварительным данным, совершать преступления он начал в 2011 году в Казани, где в течении полугода напал на девять женщин. Одной из них удалось выжить, однако опознать маньяка она не смогла, потому что была слепой.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший милиционер Михаил Попков, больше известный как «ангарский маньяк», признался в убийстве ещё двух гражданок, о которых он не рассказывал. Эти преступления были совершены им с 1995 по 1998 год в Ангарске. В настоящее время он отбывает пожизненное заключение по обвинению в расправе над десятками женщин.