Фигурант «дела 27 июля» Данил Беглец признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его жену Диану.
Беглец обвиняется в применении насилия к сотруднику Росгвардии (ч.1 статьи 318 УК). Изначально ему вменялась ч.2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках), но позже статья была переквалифицирована на более мягкую.
26 августа в Тверском суде состоялось предварительное слушание по его делу. СМИ сообщали, что
30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.
Ранее News.ruписал о том, что российские учёные потребовали закрыть дело о массовых беспорядках в Москве.