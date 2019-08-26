https://static.news.ru/photo/a4cbabe2-c7df-11e9-87ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фигурант «дела 27 июля» Данил Беглец признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его жену Диану.

Беглец обвиняется в применении насилия к сотруднику Росгвардии (ч.1 статьи 318 УК). Изначально ему вменялась ч.2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках), но позже статья была переквалифицирована на более мягкую.

26 августа в Тверском суде состоялось предварительное слушание по его делу. СМИ сообщали, что приставы перекрыли этаж , где проходило заседание, не пускали в здание журналистов и даже родственников обвиняемого.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Ранее News.ruписал о том, что российские учёные потребовали закрыть дело о массовых беспорядках в Москве.