Фигура умолчания: как русскоязычная Википедия игнорирует преступления СС

Википедия на русском языке проявляет странную толерантность к нацистским преступлениям, обратил внимание NEWS.ru. В статьях на «великом и могучем» часто отсутствуют упоминания о преступлениях видных деятелей Третьего Рейха, в частности тех, кто относился к СС, хотя на английском и других языках, они есть. Это касается и разделов посвященных отдельным формированиям причастным к расправам над мирным населением. Историк Баир Иринчеев в разговоре с NEWS.ru выразил в связи с этим опасение, ссылаясь на то что Википедия — ресурс который оказывает влияние, к примеру, на представления современных школьников о тех или иных личностях и событиях. Подробнее — в этом материале.
«Апологетическая позиция Штайнера»
Для подрастающего поколения основным источником знаний о периоде Второй мировой войны является интернет, в первую очередь Википедия. Однако, как оказалось, в настоящий момент узнать исчерпывающую объективную информацию о деятелях нацистской Германии они там не могут: по какой-то причине в статьях о различных немецких боевых группировках, главнокомандующих и спецподразделений отсутствуют упоминания о преступлениях, к которым они причастны. Особенно странно это выглядит, с учетом того, что в английской и других версиях информация подобного рода присутствует, ведь часто статьи в российском сегменте в основном являются не более чем переводом с иностранного.
Для примера можно взять генерала войск СС Феликса Штайнера. Несмотря на то, что русская Википедия начинает описание о нём фразой «нацистский преступник», далее по тексту не ясно в чём именно заключаются его преступления. Лишь в конце статьи указано, что на пенсии Штайнер писал книги в которых он утверждал, что фронтовые войска СС были «нормальными армейскими подразделениями», не замешанными в преступлениях национал-социализма — в отличие от «чёрных СС», к которым относились гестапо, охрана концлагерей и другие. Далее указано, что «апологетическая позиция Штайнера по отношению к войскам СС часто подвергается критике».
Справедливости ради стоит отметить, что Штайнер был арестован после окончания войны и его судили, но не смогли найти доказательства участия в преступлениях. Однако, если говорить о 5-й танковой дивизии СС «Викинг» — одной из тех, что он командовал — всё обстоит по-другому. В русской «Вики» просто изложен её боевой путь, однако в английской версии солидная часть статьи посвящена военным преступлениям. В частности, рассказывается об эпизоде во Львове, когда бойцы бригады прикладами и штыками загоняли примерно полсотни евреев в огромный котлован — оставшийся после взрыва, после чего расстреливали их. Таким образом воронку использовали, как братскую могилу. Члены бригады также конвоировали венгерских евреев во время «марша смерти» и расстреливали тех, кто пытался бежать. В 2013 году в Норвегии вышло интервью солдата «Викинга», в котором он признался в том, что члены его бригады в 1941 году загнали мирных жителей «как скот в церковь»: «Вскоре после этого солдаты из моей части начали обливать церковь бензином и где-то человек 200-300 сгорели внутри, никто не вышел». Штайнер руководил дивизией с 1940 по 1943 годы, но в статье о нём или о самом «Викинге» всё вышеперечисленное не упоминается. Зато рассказывается об успехах и героических боях.
Другой пример — командир 23-й добровольческой моторизованной дивизии СС «Нидерланд», бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Юрген Вагнер. В отечественной «Вики» даётся достаточно подробная сводка из основных этапов его биографии, которая заканчивается тем, что он был повешен в Белграде в 1947 году. Только на иностранных версиях интернет-энциклопедии указано, что сделано это было из-за того, что в Югославии Вагнер расстреливал мирных граждан.
«Как там было на самом деле»
В статье, посвященной бельгийской бригаде СС «Валония» на русском языке, есть всего четыре раздела: «Формирование», «Боевой путь», «Состав» и «Командиры». А вот отсутствует там упоминание одного из лидеров отряда — Роберта Вербелена, под руководством которого бригада «помогала убивать гражданских лиц и общественных деятелей в качестве репрессий за нападения, совершенные бельгийским движением Сопротивления», как об этом говорится в иностранной статье. Там же приводятся слова историка Яна Крэйбекса, о рейде «Валонии» 1944 года в Хагеланде недалеко от Левена, который «оставил след смерти и разрушения», и, что в результате него «бесчисленное количество людей было депортировано в концентрационные лагеря». В соответствующей статье на русской Википедии ничего не говорится также об участии в карательных операциях против движения Сопротивления и в политических убийствах со стороны датского Немецкого корпуса.
Как отмечает известный историк, специалист по Финской войне Баир Иринчеев, если статья о легендарном снайпере Симо Хяюхя, который участвовал в боях против Красной армии в 1939-1940 годах, на финском языке — достаточно нейтральная и объективная, то на русском всё совсем не так.
Статья о Симо Хяюхя на русском языке сильно грешит неправильным переводом с финского языка. Более того, неудобные и несоответствующие легенде фразы, которые есть в финской статье, из русской версии убраны
Действительно, если прочесть финскую «Вики», то можно, например, увидеть отсутствующий в российской версии скепсис насчет количества убитых советских солдат во время Финской войны — ему приписывается до 502 убитых красноармейцев. Авторы статьи указывают, что некоторые результаты стрельбы, например когда сообщается об убийстве нескольких десятков человек в один день, выглядят откровенно фантастически. Также отсутствует строгий учёт и сверка с советской стороной. При этом достижения Хяюхя активно использовались финской пропагандой военного времени, что не добавляет уверенности в статистике, тем более что даже Финляндия официально признаёт за ним не более 219 подтверждённых убийств. А ещё в русской Википедии, в отличии от страниц на других языках, по какой-то причине не упоминаются неоднозначные характеристики личных качеств и особенностей финского снайпера, как и то, что всю свою жизнь он был одиноким человеком без друзей.
Ещё один пример ближе к российской истории и более актуален. Если посмотреть статью на русском об 1-я эстонской дивизии СС, то в части, посвященной критике, указано, что современная историография за пределами России в качестве юридической базы для оценок эстонских соединений войск СС, как правило, ссылается на приговор Международного военного трибунала и документ Высшей комиссии США в Германии, в котором указывалось, что «Балтийские части войск СС должны рассматриваться отдельно, у балтийских легионов были отличные от немецких частей СС цели, идеология, действия и условия членства; поэтому Комиссия не считает это движение враждебным Правительству Соединённых Штатов». Далее без подробностей указывается, что у Москвы иная точка зрения. Совсем не упоминается, в отличии от английской Википедии, что после войны советские власти расследовали причастность этих эстонских воинских частей к убийствам в концентрационном лагере Клоога. Позже военный трибунал Ленинградского военного округа предъявил обвинение и признал виновными в убийствах 11 военнослужащих 3-й роты 287-го полицейского батальона и приговорил их к 25 годам лишения свободы. Несмотря на то, что приговор вынесен советской стороной, на русском в Википедии этого нет. Также отсутствует ссылка на работу канадского историка Рут Беттину Бирн, которая пишет, что казнь 2000 узников немецких лагерей в Эстонии, включая концлагерь Клоога, была проведена эстонскими солдатами 1-й дивизии.
Это лишь самые яркие примеры, список можно продолжать довольно долго. Как говорит историк Баир Иринчеев, общая картина вырисовывается совсем не весёлая. По его мнению подобная редактура не случайна и является частью запущенного после распада Советского Союза процесса по отбеливанию сил, противостоящих СССР.
Википедия — это самый доступный источник информации, и им постоянно пользуются школьники. Если они прочитают только её, а другие источники искать им будет лень, и заучат фальшивую информацию, то переучивать их потребует много усилий. То есть Википедия является мощным инструментом пропаганды, — говорит эксперт.
Иринчеев призывает родителей учить детей ничему не верить в интернете и в особенности Википедии на русском языке. По мнению историка, разговор нужно строить таким образом: «В Википедии написано так, а теперь давай посмотрим, как там было на самом деле».