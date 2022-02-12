Фигура умолчания: как русскоязычная Википедия игнорирует преступления СС

Википедия на русском языке проявляет странную толерантность к нацистским преступлениям, обратил внимание NEWS.ru. В статьях на «великом и могучем» часто отсутствуют упоминания о преступлениях видных деятелей Третьего Рейха, в частности тех, кто относился к СС, хотя на английском и других языках, они есть. Это касается и разделов посвященных отдельным формированиям причастным к расправам над мирным населением. Историк Баир Иринчеев в разговоре с NEWS.ru выразил в связи с этим опасение, ссылаясь на то что Википедия — ресурс который оказывает влияние, к примеру, на представления современных школьников о тех или иных личностях и событиях. Подробнее — в этом материале.

«Апологетическая позиция Штайнера»

Для подрастающего поколения основным источником знаний о периоде Второй мировой войны является интернет, в первую очередь Википедия. Однако, как оказалось, в настоящий момент узнать исчерпывающую объективную информацию о деятелях нацистской Германии они там не могут: по какой-то причине в статьях о различных немецких боевых группировках, главнокомандующих и спецподразделений отсутствуют упоминания о преступлениях, к которым они причастны. Особенно странно это выглядит, с учетом того, что в английской и других версиях информация подобного рода присутствует, ведь часто статьи в российском сегменте в основном являются не более чем переводом с иностранного.

Для примера можно взять генерала войск СС Феликса Штайнера. Несмотря на то, что русская Википедия начинает описание о нём фразой «нацистский преступник», далее по тексту не ясно в чём именно заключаются его преступления. Лишь в конце статьи указано, что на пенсии Штайнер писал книги в которых он утверждал, что фронтовые войска СС были «нормальными армейскими подразделениями», не замешанными в преступлениях национал-социализма — в отличие от «чёрных СС», к которым относились гестапо, охрана концлагерей и другие. Далее указано, что «апологетическая позиция Штайнера по отношению к войскам СС часто подвергается критике».

Феликс Штайнер награждает эстонских добровольцев Scherl/Global Look Press

Справедливости ради стоит отметить, что Штайнер был арестован после окончания войны и его судили, но не смогли найти доказательства участия в преступлениях. Однако, если говорить о 5-й танковой дивизии СС «Викинг» — одной из тех, что он командовал — всё обстоит по-другому. В русской «Вики» просто изложен её боевой путь, однако в английской версии солидная часть статьи посвящена военным преступлениям. В частности, рассказывается об эпизоде во Львове, когда бойцы бригады прикладами и штыками загоняли примерно полсотни евреев в огромный котлован — оставшийся после взрыва, после чего расстреливали их. Таким образом воронку использовали, как братскую могилу. Члены бригады также конвоировали венгерских евреев во время «марша смерти» и расстреливали тех, кто пытался бежать. В 2013 году в Норвегии вышло интервью солдата «Викинга», в котором он признался в том, что члены его бригады в 1941 году загнали мирных жителей «как скот в церковь»: «Вскоре после этого солдаты из моей части начали обливать церковь бензином и где-то человек 200-300 сгорели внутри, никто не вышел». Штайнер руководил дивизией с 1940 по 1943 годы, но в статье о нём или о самом «Викинге» всё вышеперечисленное не упоминается. Зато рассказывается об успехах и героических боях.

Другой пример — командир 23-й добровольческой моторизованной дивизии СС «Нидерланд», бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Юрген Вагнер. В отечественной «Вики» даётся достаточно подробная сводка из основных этапов его биографии, которая заканчивается тем, что он был повешен в Белграде в 1947 году. Только на иностранных версиях интернет-энциклопедии указано, что сделано это было из-за того, что в Югославии Вагнер расстреливал мирных граждан.

«Как там было на самом деле»

В статье, посвященной бельгийской бригаде СС «Валония» на русском языке, есть всего четыре раздела: «Формирование», «Боевой путь», «Состав» и «Командиры». А вот отсутствует там упоминание одного из лидеров отряда — Роберта Вербелена, под руководством которого бригада «помогала убивать гражданских лиц и общественных деятелей в качестве репрессий за нападения, совершенные бельгийским движением Сопротивления», как об этом говорится в иностранной статье. Там же приводятся слова историка Яна Крэйбекса, о рейде «Валонии» 1944 года в Хагеланде недалеко от Левена, который «оставил след смерти и разрушения», и, что в результате него «бесчисленное количество людей было депортировано в концентрационные лагеря». В соответствующей статье на русской Википедии ничего не говорится также об участии в карательных операциях против движения Сопротивления и в политических убийствах со стороны датского Немецкого корпуса.

Роберт Вербелен wikipedia.org

Как отмечает известный историк, специалист по Финской войне Баир Иринчеев, если статья о легендарном снайпере Симо Хяюхя, который участвовал в боях против Красной армии в 1939-1940 годах, на финском языке — достаточно нейтральная и объективная, то на русском всё совсем не так.

Статья о Симо Хяюхя на русском языке сильно грешит неправильным переводом с финского языка. Более того, неудобные и несоответствующие легенде фразы, которые есть в финской статье, из русской версии убраны Баир Иринчеев историк историк

Действительно, если прочесть финскую «Вики», то можно, например, увидеть отсутствующий в российской версии скепсис насчет количества убитых советских солдат во время Финской войны — ему приписывается до 502 убитых красноармейцев. Авторы статьи указывают, что некоторые результаты стрельбы, например когда сообщается об убийстве нескольких десятков человек в один день, выглядят откровенно фантастически. Также отсутствует строгий учёт и сверка с советской стороной. При этом достижения Хяюхя активно использовались финской пропагандой военного времени, что не добавляет уверенности в статистике, тем более что даже Финляндия официально признаёт за ним не более 219 подтверждённых убийств. А ещё в русской Википедии, в отличии от страниц на других языках, по какой-то причине не упоминаются неоднозначные характеристики личных качеств и особенностей финского снайпера, как и то, что всю свою жизнь он был одиноким человеком без друзей.

Ещё один пример ближе к российской истории и более актуален. Если посмотреть статью на русском об 1-я эстонской дивизии СС, то в части, посвященной критике, указано, что современная историография за пределами России в качестве юридической базы для оценок эстонских соединений войск СС, как правило, ссылается на приговор Международного военного трибунала и документ Высшей комиссии США в Германии, в котором указывалось, что «Балтийские части войск СС должны рассматриваться отдельно, у балтийских легионов были отличные от немецких частей СС цели, идеология, действия и условия членства; поэтому Комиссия не считает это движение враждебным Правительству Соединённых Штатов». Далее без подробностей указывается, что у Москвы иная точка зрения. Совсем не упоминается, в отличии от английской Википедии, что после войны советские власти расследовали причастность этих эстонских воинских частей к убийствам в концентрационном лагере Клоога. Позже военный трибунал Ленинградского военного округа предъявил обвинение и признал виновными в убийствах 11 военнослужащих 3-й роты 287-го полицейского батальона и приговорил их к 25 годам лишения свободы. Несмотря на то, что приговор вынесен советской стороной, на русском в Википедии этого нет. Также отсутствует ссылка на работу канадского историка Рут Беттину Бирн, которая пишет, что казнь 2000 узников немецких лагерей в Эстонии, включая концлагерь Клоога, была проведена эстонскими солдатами 1-й дивизии.

Вальтер Шелленберг, глава гестапо Генрих Мюллер и Рейнхард Гейдрих (слева направо) на традиционной встрече руководителей СС. Scherl/Global Look Press

Это лишь самые яркие примеры, список можно продолжать довольно долго. Как говорит историк Баир Иринчеев, общая картина вырисовывается совсем не весёлая. По его мнению подобная редактура не случайна и является частью запущенного после распада Советского Союза процесса по отбеливанию сил, противостоящих СССР.

Википедия — это самый доступный источник информации, и им постоянно пользуются школьники. Если они прочитают только её, а другие источники искать им будет лень, и заучат фальшивую информацию, то переучивать их потребует много усилий. То есть Википедия является мощным инструментом пропаганды, — говорит эксперт.

Иринчеев призывает родителей учить детей ничему не верить в интернете и в особенности Википедии на русском языке. По мнению историка, разговор нужно строить таким образом: «В Википедии написано так, а теперь давай посмотрим, как там было на самом деле».