Двукратный олимпийский чемпион, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о роли России в решении глобальных экологических проблем.
Пора понять, что экология — это жизнь и твоя, и твоих детей, внуков и самая главная тема в наше время. Мы нещадно использовали блага и ресурсы природы, и она уже даёт нам об этом знать. Я посещаю многие Международные экологические форумы и понимаю, что проблема очень большая и непростая. И Россия как раз может сыграть главную роль как страна, которая обладает самой большой территорией, ресурсами воды, леса, — считает Фетисов.
По его мнению, экологических проблем в мире сейчас очень много, и решать их нужно безотлагательно.
Ранее Вячеслав Фетисов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, почему российские хоккеисты предпочитаютНациональную хоккейную лигу (НХЛ) Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).