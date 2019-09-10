Пора понять, что экология — это жизнь и твоя, и твоих детей, внуков и самая главная тема в наше время. Мы нещадно использовали блага и ресурсы природы, и она уже даёт нам об этом знать. Я посещаю многие Международные экологические форумы и понимаю, что проблема очень большая и непростая. И Россия как раз может сыграть главную роль как страна, которая обладает самой большой территорией, ресурсами воды, леса, — считает Фетисов.