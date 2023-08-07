Фестиваль «Спасская башня» перенесли на 2024 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «Спасская башня»

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесен на 2024 год, сообщили ТАСС в дирекции фестиваля. Отмечается, что деньги за билеты вернут автоматически на карту, с которой они были приобретены.

Руководством Администрации президента Российской Федерации принято решение о переносе Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» с 2023 на 2024 год, — рассказали организаторы.

Ранее сообщалось, что власти Калужской области перенесли проведение рок-феcтиваля «Нашествие» на 2024 год. В ходе общественной диcкуссии вокруг мероприятия справедливо звучали мнения, что сейчас "не то время".

До этого актриса Яна Поплавская назвала организаторов Грушинского фестиваля в Самарской области врагами и предателями из-за запрета исполнять патриотические песни. По ее словам, бард Олег Митяев и певица Галина Хомчик демонстративно отказались выходить на сцену в знак протеста против выступления автора из Мариуполя.

В свою очередь, шоумен Стас Барецкий пообещал в ближайшее время создать российский аналог Евровидения под названием «Руссовидение». Он отметил, что привлечь к организации мероприятия он хочет певца Филиппа Киркорова, так как у него есть большой опыт работы на иностранном конкурсе. По его словам, первое мероприятие может состояться уже этим летом, а местом проведения может стать замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь.