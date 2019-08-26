Музей-заповедник «Царицыно» с 29 августа по 8 сентября проведёт фестиваль исторических садов, в рамках которого посетителям покажут 25 садов разных эпох в миниатюре.
Свои работы на конкурсной основе представят известные ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Лучшую изберёт жюри, в состав которого войдут директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, французский ландшафтный архитектор Лора Коньям и хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. Награды победителям вручат 31 августа.
В рамках внеконкурсной программы свои сады представят пять музеев-заповедников: «Ясная Поляна», «Горки Ленинские», «Царское Село», петербургский Летний сад и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.
Помимо этого, гостям предложат посетить тематические экскурсии. Для детей организаторы подготовили флористические игры, конкурсы и мастер-классы, передаёт
Также 31 августа в «Царицыно» проведут день керамики, на котором будут представлены работы различных художников, передаёт «
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям московского фестиваля военных оркестров «Спасская башня». Ожидается, что в этом году в мероприятии примет участие рекордное число участников. На Красной площади выступят 30 оркестров из 12 стран. В программе фестиваля прозвучит военная, классическая, народная и эстрадная музыка. Также зрители увидят дефиле военных оркестров и танцевальное шоу. Завершится мероприятие 1 сентября.