https://static.news.ru/photo/bec28f58-c88d-11e9-8534-fa163e074e61_660.jpg Царицыно Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Музей-заповедник «Царицыно» с 29 августа по 8 сентября проведёт фестиваль исторических садов, в рамках которого посетителям покажут 25 садов разных эпох в миниатюре.

Свои работы на конкурсной основе представят известные ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Лучшую изберёт жюри, в состав которого войдут директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, французский ландшафтный архитектор Лора Коньям и хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. Награды победителям вручат 31 августа.

В рамках внеконкурсной программы свои сады представят пять музеев-заповедников: «Ясная Поляна», «Горки Ленинские», «Царское Село», петербургский Летний сад и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.

Помимо этого, гостям предложат посетить тематические экскурсии. Для детей организаторы подготовили флористические игры, конкурсы и мастер-классы, передаёт mos.ru .

Также 31 августа в «Царицыно» проведут день керамики, на котором будут представлены работы различных художников, передаёт « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям московского фестиваля военных оркестров «Спасская башня». Ожидается, что в этом году в мероприятии примет участие рекордное число участников. На Красной площади выступят 30 оркестров из 12 стран. В программе фестиваля прозвучит военная, классическая, народная и эстрадная музыка. Также зрители увидят дефиле военных оркестров и танцевальное шоу. Завершится мероприятие 1 сентября.