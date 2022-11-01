Фестиваль инклюзивного танца прошел в Москве: фото сильных духом людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танцоры Народного инклюзивного творческого театра «Параллели» (Липецк) во время выступления на гала-концерте X Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance

В Москве прошел Х Международный благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance, который называют главным событием в мире инклюзивного танца.

31 октября фестиваль завершился ярким гала-концертом на одной из главных концертных площадок страны в Crocus City Hall. Зрители увидели разные танцевальные направления — неоклассику, хип-хоп, мюзикл, современный танец — в новом прочтении и в сопровождении концертного выступления популярных артистов Burito и Даны Соколовой. По задумке организаторов, театрализованное представление должно было рассказать о силе и ценностях танца и показать силу духа вышедших на сцену артистов.

Участников гала-концерта приветствовали первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Ольга Забралова и президент Федерации лыжных гонок России, президент Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе. В главных ролях выступили Алексей Любимов, заслуженный артист РФ, ведущий солист балета Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, и Анна Блохина, ребенок с инвалидностью на коляске. Эпиграфом представления стали слова Вивьен Грин: «Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем». Режиссером-хореографом гала-концерта стала Александра Рудик, основатель платформы современного танца Bereg, экс-солистка театра современного танца «Балет Москва», представитель голландской образовательной программы по инклюзивному танцу Swith2Move в России.

Инклюзивный танец — вид современного искусства, стремительно развивающийся в России с появлением Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance. С 2013 года фестиваль Inclusive Dance собирает на отечественной сцене лучшие российские и зарубежные инклюзивные танцевальные коллективы — это команды, состоящие из профессиональных танцоров, а также танцоров с анатомическими, сенсорными и интеллектуальными особенностями. За 10 лет Международный благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance объединил 654 инклюзивных коллектива из 75 регионов России и 36 стран мира.

Кадры гала-концерта, завершившего Х Международный благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance, — в галерее NEWS.ru.