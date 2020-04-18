Фестиваль Comic-Con отменён из-за пандемии

Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con International, который должен был пройти в Калифорнии, не состоится.
Организаторы мероприятия надеялись, что ситуация с коронавирусом разрешится к лету, но медслужбы и власти Калифорнии рекомендовали отменить фестиваль. В следующий раз Comic-Con
Как писал NEWS.ru ранее, организаторы сообщили об отмене ежегодного джазового фестиваля, который должен был пройти с 3 по 18 июля в швейцарском Монтрё, на берегу Женевского озера.
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