Фестиваль Comic-Con отменён из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/ebda6fa6-812e-11ea-a0ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con International, который должен был пройти в Калифорнии, не состоится.

Организаторы мероприятия надеялись, что ситуация с коронавирусом разрешится к лету, но медслужбы и власти Калифорнии рекомендовали отменить фестиваль. В следующий раз Comic-Con откроется 22 июля 2021 года.

Как писал NEWS.ru ранее, организаторы сообщили об отмене ежегодного джазового фестиваля, который должен был пройти с 3 по 18 июля в швейцарском Монтрё, на берегу Женевского озера.