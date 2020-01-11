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Автор-феминистка утверждает, что если дети будут видеть обнажённых людей с ранних лет, это может помочь им проще относиться к человеческому телу в долгосрочной перспективе. Об этом она заявила в эфире британского телеканала.

Темой программы «Доброе утро» был вопрос: следует ли включать занятия рисования с натуры в детские художественные классы? Приглашённая в студию Фло Перри считает, что это может быть «открывающим разум опытом», пишет Daily Mail.

Многим зрителям идея не понравилась. Они говорили, что, вероятно, не только родителей, но и самих детей напугает то, что им придётся сидеть в одном помещении с голым незнакомцем. Часть аудитории программы отнеслась к инициативе спокойно, заявив, что дети намного «крепче», чем родители думают о них.

А кто-то счёл такое новаторство излишним: в британских школах человеческое тело и так изучают на уроках сексуального здоровья.

Как и все значимые общественные движения, феминизм иногда обретает гротескные формы. Женщины, выступающие за равноправие, нередко «перегибают палку». В научной литературе этот подвид движения называется «радикальным феминизмом». Откуда он берётся — ранее попытался разобраться NEWS.ru.