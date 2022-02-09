Фем-активистку Серенко арестовали за пост с логотипом «Умного голосования»

Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста фем-активистке Дарье Серенко за пост в Instagram с логотипом «Умного голосования», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Даниила Бермана. Серенко признали виновной в пропаганде и публичном демонстрировании символики экстремистской организации.

Дарью Серенко задержали в московском кафе 8 февраля. Суд назначил максимально возможный арест по ст. 20.3 КоАП РФ.

В июне 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и штабы Алексея Навального (организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена) экстремистскими. После этого суды начали штрафовать за символику этих организаций, при этом логотип «Умного голосования» не был признан экстремистским.

Ранее Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на пять суток местную журналистку Беллу Насибян. Причиной так же стала публикация в её Instagram, на которой виден логотип «Умного голосования». На снимке рядом с женщиной размещён плакат кандидата в депутаты от «Яблока» Александра Рябчука, в штабе которого она работала, а рядом видна наклейка «Умного голосования». Силовики задержали журналистку 1 сентября у детского сада, куда она отводила ребёнка.