Фелинолог рассказала, чего боятся кошки

https://static.news.ru/photo/2615bc82-2749-11eb-826c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Московского клуба любителей кошек (WCF) Людмила Макарова рассказала о главных страхах кошек и способах с ними справиться.

По её словам, многое зависит от условий проживания усатых.

Если у неё в жизни всё было хорошо и она жила в обстановке любви и согласия со своими хозяевами, то у неё страхи такие, очень забавные, — сообщила она.

В пример Макарова привела появление в квартире робота-пылесоса, когда кошка боится непонятного. Однако питомца можно приучить к новому объекту, и со временем он даже будет ездить на нём. В ситуации с обычным пылесосом представители кошачьих боятся шланга, так как у них на генетическом уровне заложен страх перед змеями.

Перемещение в закрытом контейнере тоже может быть страхом. Это всё побеждаемо, — отметила фелинолог.

Она также рассказала, что усатых необходимо приучать к тому, что бытовые предметы не опасны. При этом между хозяином и животным должен установиться контакт, чтобы оно доверяло человеку и могло спокойно находиться рядом с ним. Например, когда хозяин и кошка попадают под дождь, нужно укрыть питомца и показать, что он находится в безопасности.

Макарова добавила, что живущие в домашних условиях кошки психологически более уязвимы, чем росшие в диких условиях — те должны смириться со своими страхами, иначе их ждёт гибель. Многое в воспитании усатого зависит от его хозяина, поэтому ему нужно относиться к питомцу с вниманием, передаёт «Говорит Москва».

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