https://static.news.ru/photo/0f03ff3e-d896-11e9-99b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минздрав РФ намерен в ближайшее время предоставить фельдшерам служебные автомобили для улучшения мобильности их передвижения.

Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям «Биотехмед-2019». По её словам, появление в распоряжении фельдшеров отечественных автомобилей высокой проходимости поможет улучшению патронажа пациентов и развитию автопрома.

Она отметила, что в некоторых регионах России такой подход уже давно практикуется. Многие сотрудники мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в Вологодской, Самарской и Калужской областях уже получили служебные машины.

Мы сейчас в систему дополнительных мер включили обеспечение всех фельдшеров вот такими возможностями, — заявила Скворцова.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин посоветовал с умом потратить выделенные на реализацию национального проекта «Здравоохранение» деньги. Заявление об этом он сделал на совещании по вопросам модернизации первичного звена медсистемы. Речь идёт о 1,367 трлн рублей.