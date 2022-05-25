Фельдшерам и фармацевтам предложили дать право на альтернативную службу

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Работникам медицинской сферы, получившим среднее профобразование, нужно разрешить выбирать между традиционной службой в армии и альтернативной гражданской службой (АГС), которую те могли бы пройти в больницах или фельдшерских пунктах. К числу таких работников относятся фельдшеры, фармацевты, медбратья, акушеры и медицинские лабораторные техники, пишет «Парламентская газета». Участники встречи в Совете Федерации предложили Правительству рассмотреть возможность расширить этот список.

Конечно, надо обсудить это со всеми заинтересованными ведомствами, но думаю, это было бы хорошим решением для дополнительного стимулирования привлечения кадров в российскую систему здравоохранения, — заявил заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

При этом дать возможность пройти АГС предложили тем медикам, которые получили среднее медицинское образование в рамках договора о целевом обучении. Срок службы в таком случае сделают трехлетним вместо положенного 21 месяца. Круглый подчеркнул, что такое право надо предоставлять лишь тем медикам, которые планируют отправиться на альтернативную службу в региональные медучреждения.

Нужно стимулировать привлечение специалистов именно туда, а не в Москву, в центральные клиники, где особого недостатка в кадрах нет. Тогда это будет действительно эффективно, — отметил сенатор.

Ранее стало известно, что российские призывники стали в разы активнее интересоваться альтернативной гражданской службой (АГС) в качестве замены срочной армейской. На тенденцию обратили внимание волонтёры различных общественных инициатив, занимающихся защитой интересов призывников.