https://static.news.ru/photo/99692e5a-e201-11e9-b4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудница скорой помощи Воронежа удалила свой аккаунт в Instagram после обрушившейся на неё критики из-за публикаций фото с работы.

Девушке оказалось недостаточно просто закрыть страницу, передаёт «Моё! Online» .

Как писал News.ru, фельдшер скорой помощи из Воронежа делилась жуткими снимками пациентов в соцсети. Девушка выкладывала снимки окровавленных ран, сопровождая их весёлыми комментариями. Когда публикации попали в СМИ, она предпочла удалить фото и принесла извинения.

На ситуацию обратили внимания в областном департаменте здравоохранения. Там отметили, что действия фельдшера неприемлемы «ни с этической, ни с профессиональной, ни с общечеловеческой точки зрения», и пообещали привлечь девушку к ответственности.