Фельдшер скорой помощи призвала к популяризации профессии медика

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

России необходима масштабная программа популяризации профессии врача. Об этом заявила изданию «Ридус» фельдшер выездной бригады Аксарковской центральной районной больницы Татьяна Ревина.

По мнению медика, пандемия коронавируса сделала профессию врача более престижной, но нельзя останавливаться на достигнутом.

Эта профессия очень важна. Например, зачастую от сотрудников скорой помощи зависят жизни людей в тех или иных экстренных ситуациях, — отметила фельдшер.

Для популяризации профессии врача Ревина предлагает в больницах и станциях скорой помощи устраивать дни открытых дверей, показывать, какое оборудование есть в наличии, как работают медики. По её мнению, медучреждения должны стать более открытыми. Также можно было бы приглашать в школы заслуженных работников медицины, чтобы они рассказывали, сколько человеческих жизней спасли.

Сама Ревина вспомнила случай, когда она приехала по вызову в тундру к беременной женщине из семьи оленеводов. Женщина должна была вот-вот родить, поэтому везти её в роддом было уже поздно. Пришлось принимать роды на месте. Всё закончилось благополучно. Молодую маму с ребёнком доставили на снегоходе к автомобилю скорой помощи. Уже под утро они поступили в родильное отделение больницы Салехарда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве в столице шести скоропомощных корпусов, которые будут работать по новым стандартам. В таких корпусах будет всё необходимое для экстренного лечения — приёмное отделение, диагностика, реанимация, лаборатория для проведения анализов по cito, а также несколько разнопрофильных операционных.