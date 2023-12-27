Фельдшер рассказал, каким травмам наиболее подвержены россияне в Новый год Фельдшер Беляков: в Новый год к врачам чаще всего приходят с травмами от петард

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самыми распространенными травмами, которые россияне получают в новогоднюю ночь, являются повреждения рук и ног из-за фейерверков и петард, рассказал в беседе с «Радио 1» председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. По его словам, также в ночь с 31 декабря на 1 января часто происходят переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения.

Это травмы, связанные с холодом: обморожение, переохлаждение в алкогольном опьянении, периодически травмы при взрывах петард. А после Нового года, как правило, к врачам обращаются с проблемами, связанными с перееданием: это панкреатит, всякие желудочные повреждения, — пояснил медик.

Также, по словам специалиста, во время праздников много обращений связано с чрезмерным употреблениям алкоголя. При этом фельдшер признался, что в его практике не было ни одного случая удара пробки от шампанского в глаз.

Беляков порекомендовал в случае травмирования не впадать в панику и не заниматься самолечением, а незамедлительно вызвать скорую помощь.

Ранее инструктор по первой помощи спасатель Максим Штыб призвал в целях безопасности покупать фейерверки только в проверенных местах. Также они должны быть от известных производителей.