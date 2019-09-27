https://static.news.ru/photo/130c23fc-e1ee-11e9-98fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Фельдшер скорой помощи из Воронежа делилась жуткими снимками пациентов в Instagram. Девушка выкладывала в Сеть снимки окровавленных ран, сопровождая их весёлыми комментариями. Когда публикации попали в СМИ, она предпочла удалить фото и принесла извинения.

Дорожу очень своей работой, люблю работу и приношу извинения всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры. Будет все удалено из социальных сетей, все исправлено, и впредь такого не повторится, — написала фельдшер.

На ситуацию обратили внимания в областном департаменте здравоохранения. Там отметили, что действия фельдшера неприемлемы «ни с этической, ни с профессиональной, ни с общечеловеческой точки зрения» и пообещали привлечь девушку к ответственности, передаёт РЕН ТВ .

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