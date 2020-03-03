https://static.news.ru/photo/faf26350-5d51-11ea-8652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закон о недостоверной информации можно применить к распространению фейков о коронавирусе.

По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, недостоверная информации о числе заболевших коронавирусом может подпадать под действие этого закона.

Сенатор напомнил, что закон позволяет пресекать распространение фейковых новостей и привлекать виновных к ответственности. По закону штрафы могут достигать 1,5 млн рублей, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru сообщал, что эксперты по кибербезопасности компании Group-IB выяснили, что в социальных сетях и мессенджерах распространялись фейковые сообщения о вспышке коронавируса, которая якобы произошла в Москве. Люди репостили эти сообщения более 12 тысяч раз.

Целевой аудиторией для распространения фейков являются наиболее восприимчивые группы граждан, сообщения распространялись среди молодых мам, на форумах для родителей.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что для борьбы с фейками о коронавирусе необходимо ввести в России смертную казнь.