Федор Смолов потратил несколько миллионов на подарок жене Федор Смолов подарил жене автомобиль Porshe Cayenne на День матери

Фото: Социальные сети

Федор Смолов с женой Кариной

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов подарил 29-летней жене Карине автомобиль Porshe Cayenne на День матери, о чем она сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Смолова опубликовала фото подарка, цена которого может колебаться от семи до 30 млн рублей и призналась 33-летнему супругу в любви. Пара поженилась в июне 2023 года, через 5 месяцев у них родилась дочь.

Люблю мужа, — лаконично подписала снимок Карина.

15 ноября супруга Смолова родила дочь, о чем сообщили в пресс-службе московского «Динамо». Коллеги по клубу пожелали жене футболиста и ребенку здоровья. На фото видно, как спортсмен держит младенца на одной руке и улыбается.

Ранее сообщалось, что Смолов женился на диджее, модели и блогере Карине Истоминой и опубликовал фотографию со своей избранницей в соцсети. Супруга нападающего на снимке в белом платье продемонстрировала обручальное кольцо на руке. После заключения брака девушка взяла фамилию мужа.

Карина Истомина родилась в Москве, с 15 лет работала моделью, проживала в Нью-Йорке. Также получила известность как диджей и блогер, была соведущей шоу «Подруги» на YouTube-канале «Нежный редактор». Пара могла познакомиться в 2022 году, когда Истомина играла диджей-сеты перед матчами «Динамо».

В январе 2020 года СМИ писали, что Смолов сделал предложение внучке первого президента РФ Бориса Ельцина Марии Юмашевой, которой на тот момент было 17 лет. Футболист ждал совершеннолетия своей избранницы для женитьбы, но в декабре 2022 года пара рассталась. Перед этим спортсмен встречался с моделью Викторией Лопыревой, с которой познакомился еще в 2012 году и собирался жениться, но их свадьба несколько раз переносилась, пока в 2015 году девушка не объявила в соцсетях о расставании.