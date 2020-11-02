Федеральный омбудсмен поддержала индексацию пенсий для работающих граждан

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в ходе форума «Сообщество» поддержала инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Омбудсмен сообщила об этом в Instagram. По словам Москальковой, она выступила за «прозрачность и понятность» начисления пенсионных выплат.

Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам, — резюмировала уполномоченный по правам человека.

Правительство России прорабатывает несколько вариантов индексации. В Госдуме в настоящее время находятся три законопроекта по этой теме, однако кабмин выдал отрицательные заключения на все документы. Одна из инициатив предполагает восстановление индексации с 2016 года, вторая — с 1 января 2020 года, третья — с начала 2021 года. В зависимости от выбранного варианта сумма, необходимая для реализации проекта, может составить от 352 млрд до 1,5 трлн рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов индексацию пенсий работающим гражданам не поддержал, отметив, что пенсия — это компенсация утраченного заработка, передавал NEWS.ru.